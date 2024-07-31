Умерший в СИЗО бизнесмен Котельников был фигурантом дела Булгакова

«Следствие имеет основание полагать, что Котельников, лично зная руководителей ООО “КонсервПакЛам”, ООО “ГПК-Продтара” и ООО “Бруно” и специфику работы, имея тесные взаимоотношения с лицами, участвующими в совершении преступления, находясь вне мест изоляции, может вступить в контакт с ними для выработки согласованной позиции с целью уклонения от уголовной ответственности», — сказано в постановлении суда по делу Булгакова.
Перечисленные в постановлении компании фигурируют в деле о поставках пайков в армию по завышенным ценам. Так, Александр Михайленко значится учредителем и владельцем доли в 50% уставного капитала в компании по производству мясных консервов «КонсервПакЛам». Вторая по размеру доля в компании принадлежит Полине Михайленко. А Михаил Александрович Михайленко является учредителем другой компании, связанной с «Грязинским пищевым комбинатом», «ГПК — Продтара», которая производила бумажную и картонную тару.
Еще одна компания, проходящая по уголовному делу Булгакова — ООО «Бруно» — также связана с фамилией Михайленко. Ее гендиректором является Сергей Александрович Михайленко. Основной вид деятельности компании, по данным системы «БИР-Аналитик», — оптовая торговля бумагой и картоном.
Экс-замминистра обороны Булгакова арестовали в минувшую пятницу. Он занимал этот пост с июля 2010 года по сентябрь 2022-го и отвечал за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил.
В апреле Басманный суд Москвы отправил в СИЗО топ-менеджеров АО «Грязинский пищевой комбинат» Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащей организации услуг питания для Минобороны. Как сообщали в суде, заключенные контракты были заведомо завышены за счет расходов на приготовление пищи, а качество продукции не соответствовало условиям договора.