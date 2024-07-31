Умерший в СИЗО бизнесмен Котельников был фигурантом дела Булгакова

Перечисленные в постановлении компании фигурируют в деле о поставках пайков в армию по завышенным ценам. Так, Александр Михайленко значится учредителем и владельцем доли в 50% уставного капитала в компании по производству мясных консервов «КонсервПакЛам». Вторая по размеру доля в компании принадлежит Полине Михайленко. А Михаил Александрович Михайленко является учредителем другой компании, связанной с «Грязинским пищевым комбинатом», «ГПК — Продтара», которая производила бумажную и картонную тару.