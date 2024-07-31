В ночь на 31 июля самолет не смог приземлиться в Ижевске и улетел в Пермь

Международный аэропорт Ижевска в ночь на 31 июля временно прекратил работу и прием самолетов почти на несколько часов. Готовые к посадке самолеты направили на запасные аэродромы. Рейс № 308 «Москва (Домодедово) — Ижевск» приземлился в Перми.
По информации телеграм-канала AVIAINCIDENT, 30 июля аэропорт в Ижевске с 19:53 (мск) закрыли по причине неисправности огней ВПП (взлетно-посадочная полоса). Экипаж рейса № 308 из Москвы в зоне ожидания посадки принял решение следовать на запасной аэродром Пермь.
Ситуацию в Ижевске пояснил руководитель АО «Ижавиа» Александр Синельников. По его словам, за восемь минут до посадки рейса № 308 из Москвы погасли и не включались огни кругового обзора взлетно-посадочной полосы. В этой связи посадка в ночное время оказалась невозможна.
«Ночью в аэропорту Ижевска произошла сбойная ситуация, сейчас мы с ней уже благополучно разобрались, но вместе с тем, ситуация эта доставила достаточно дискомфорта нам и нашим пассажирам. Проблему оперативно определили, сформировали аварийную бригаду, провели диагностику системы, локализовали и отремонтировали повреждение», — сообщил Александр Синельников.
Три вечерних рейса из Ижевска направили на запасные аэродромы: № 308 «Домодедово-Ижевск» — в «Большое Савино» Перми, № 506 «Сочи-Ижевск» и № 6385 «Шереметьево-Ижевск» — в «Бегишево» Нижнекамска.
Пассажиров перенаправленных рейсов на период задержек обеспечили горячим питанием и прохладительными напитками. Конфликтных ситуаций и публичных жалоб удалось избежать.
Аэропорт Ижевска открыли для приема воздушных судов в 03:00 31 июля. Рейс № 308 из Перми приземлился в 04:36.
Согласно информации онлайн-табло аэропорта «Большое Савино», рейс № 308 из Москвы приземлился 31 июля в 01:36, вылетел в 05:13. В Ижевске он должен был приземлиться в 22:00 (мск) 30 июля.