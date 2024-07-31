В ночь на 31 июля самолет не смог приземлиться в Ижевске и улетел в Пермь

Ситуацию в Ижевске пояснил руководитель АО «Ижавиа» Александр Синельников. По его словам, за восемь минут до посадки рейса № 308 из Москвы погасли и не включались огни кругового обзора взлетно-посадочной полосы. В этой связи посадка в ночное время оказалась невозможна.