Суд в Ростове арестовал мужчину за передачу информации о ВС РФ

Ранее сообщалось, что задержанный в апреле 2024 года передал стороне противника данные, которые могли быть использованы против Вооруженных сил России и повлечь нанесение ущерба одному из критически важных объектов военной инфраструктуры. Параллельно с этим мужчина начал приобретать компоненты для создания взрывного устройства.