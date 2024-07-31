Суд в Ростове арестовал мужчину за передачу информации о ВС РФ

Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону арестовал жителя региона, подозреваемого в государственной измене и попытке изготовления взрывного устройства (ст. 275 УК РФ, ч.1 ст. 30 УК РФ, ч.1 ст. 223.1 УК РФ). Эту информацию сегодня, 31 июля, подтвердили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.
— Фигурант уголовного дела арестован на 2 месяца, сейчас он находится в СИЗО, — прокомментировали журналисту «КП — Ростов-на-Дону».
Ранее сообщалось, что задержанный в апреле 2024 года передал стороне противника данные, которые могли быть использованы против Вооруженных сил России и повлечь нанесение ущерба одному из критически важных объектов военной инфраструктуры. Параллельно с этим мужчина начал приобретать компоненты для создания взрывного устройства.
Напомним, также в июле в донской столице на 18 лет колонии осудили гражданина Украины, участвовавшего в запрещенном террористическом сообществе.