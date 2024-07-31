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В РФ приговорили к пяти годам заочно украинскую актрису Курилец

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы приговорил к 5 годам колонии заочно украинскую актрису Адрианну Курилец за призывы к насилию над российскими офицерами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Источник: РИА "Новости"

«Приговором Басманного районного суда города Москвы Курилец-Кметюк Андрианна Степановна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. “а” ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказала собеседница агентства.

Срок отбывания наказания исчисляется с момента ее экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента ее фактического задержания на территории России.

Ранее Курилец была объявлена в розыск, одновременно с другими украинскими деятелями, призывавшими к насилию над мирными гражданами России — телеведущими Яниной Соколовой и Натальей Мосейчук, директором украинского футбольного клуба Александром Поворознюком.