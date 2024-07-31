В РФ приговорили к пяти годам заочно украинскую актрису Курилец

«Приговором Басманного районного суда города Москвы Курилец-Кметюк Андрианна Степановна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. “а” ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказала собеседница агентства.