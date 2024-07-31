Глава села рассказал о водителе, устроившем ДТП под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 31 июл — РИА Новости. Водитель «Камаза» Асламбек Усматов, устроивший ДТП с пассажирским поездом под Волгоградом, вырос в работящей и непьющей семье, рассказал РИА Новости глава Чилековского сельского поселения Алексей Авдеев.
По словам Авдеева, Усматову 43 года, у него есть семья и дети.
«Я знаю его с детства, его отец был чабаном на точке, сыновья ему помогали. Они с детства приучены к труду. Семья работящая, непьющая. Да и сам Асламбек всегда работал — то в одной организации, то в другой, семью содержал. Я и не знал, что он на “Камазе” работал. А что с ним случилось, почему он такую беду натворил, не знаю. И его жалко, и всех жалко», — сказал Авдеев.
Усматов сейчас не живет в селе, но навещает престарелых родителей, сообщил он.
«С его отцом после ЧП не общался, они живут довольно замкнуто. В селе их никто не травит за случившееся», — добавил Авдеев.
В понедельник днем на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика «Камаз» выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей. На данный момент, по информации властей, в больницах Волгограда находится девять человек, включая одного ребенка.