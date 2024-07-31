Глава села рассказал о водителе, устроившем ДТП под Волгоградом

«Я знаю его с детства, его отец был чабаном на точке, сыновья ему помогали. Они с детства приучены к труду. Семья работящая, непьющая. Да и сам Асламбек всегда работал — то в одной организации, то в другой, семью содержал. Я и не знал, что он на “Камазе” работал. А что с ним случилось, почему он такую беду натворил, не знаю. И его жалко, и всех жалко», — сказал Авдеев.