Глава политбюро ХАМАС Хания погиб при ракетном ударе по столице Ирана

Официально в Израиле не комментировали смерть главы политбюро ХАМАС в Тегеране Исмаила Хании, но министр по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху завил, что «она делает мир лучше». По данным Al-Mayadeen, Хания погиб в результате прямого удара ракеты, которая была запущена не из Ирана. ХАМАС намерен ответить на атаку и обвиняет в ней Израиль. При этом канцелярия Биньямина Нетаньяху дала указание израильским министрам не высказываться по теме, пишут СМИ.