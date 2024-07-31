В Перми обнаружена международная ячейка террористов

По данным УФСБ, в январе прошлого года иностранные граждане осуществляли денежные переводы и размещали публикации с призывами к оправданию терроризма.
Следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю в отношении подозреваемых возбуждены и расследованы уголовные дела по ч. 1.1 ст. 205.1 «Содействие террористической деятельности», ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».
Центральный окружной военный суд признал подсудимых виновными в совершении преступлений и приговорил их к лишению свободы сроком 14 и 12 лет с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием ресурсов в сети Интернет, сроком на три года.