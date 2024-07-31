В Перми обнаружена международная ячейка террористов

Центральный окружной военный суд признал подсудимых виновными в совершении преступлений и приговорил их к лишению свободы сроком 14 и 12 лет с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием ресурсов в сети Интернет, сроком на три года.