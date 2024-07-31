Смертельное ДТП произошло между Ростовом и Батайском

Утром 31 июля между Ростовом-на-Дону и Батайском, на Западном обходе донской столицы, произошло смертельное ДТП. Сейчас в районе происшествия еще сохраняется затор, который растянулся примерно на 2 км.
По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель Volkswagen Golf не справился с управлением, наехал на центральное тросовое ограждение и оказался на встречной полосе, где столкнулся с Toyota Camry.
— В результате 46-летний водитель Volkswagen Golf скончался на месте, 30-летний владелец Toyota Camry с травмами попал в больницу, — прокомментировали в управлении Госавтоинспекции России по Ростовской области.
Сейчас обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции.