Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смертельное ДТП произошло между Ростовом и Батайском

На Западном обходе Ростова в лобовом ДТП погиб водитель иномарки, есть пострадавший.

Источник: управление Госавтоинспекции России по Ростовской области

Утром 31 июля между Ростовом-на-Дону и Батайском, на Западном обходе донской столицы, произошло смертельное ДТП. Сейчас в районе происшествия еще сохраняется затор, который растянулся примерно на 2 км.

По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель Volkswagen Golf не справился с управлением, наехал на центральное тросовое ограждение и оказался на встречной полосе, где столкнулся с Toyota Camry.

— В результате 46-летний водитель Volkswagen Golf скончался на месте, 30-летний владелец Toyota Camry с травмами попал в больницу, — прокомментировали в управлении Госавтоинспекции России по Ростовской области.

Сейчас обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции.