Двух коров убило молнией в посёлке в Новосибирской области

Две коровы погибли от удара молнии в поселке Малореченка Коченевского района Новосибирской области. Как рассказали КП-Новосибирск в администрации Целинного сельсовета, коровы были привязаны вблизи жилого дома — владелица проспала время, когда животных нужно отправить на общий выпас.