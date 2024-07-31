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Двух коров убило молнией в посёлке в Новосибирской области

Их держала многодетная семья.

Сейчас в Сакраменто: +18° 2 м/с 77% 758 мм рт. ст. +21°

Две коровы погибли от удара молнии в поселке Малореченка Коченевского района Новосибирской области. Как рассказали КП-Новосибирск в администрации Целинного сельсовета, коровы были привязаны вблизи жилого дома — владелица проспала время, когда животных нужно отправить на общий выпас.

— Женщина не отправила их на общий выпас, проспала, поэтому решила привязать около дома. Началась гроза, и молнией убило сразу обеих парнокопытных. Многодетная семья осталась без коров, — сообщили в администрации.

Ранее КП-Новосибирск писала, что от удара молнии сгорел двухэтажный дом в селе Новосибирской области. На момент пожара здание было не достроено.