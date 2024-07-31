Сакраменто
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое мужчин похитили белоруску из отеля в Подмосковье

В подмосковном Королеве двое мужчин похитили девушку-белоруску из отеля и требовали с нее 700 тыс. российских рублей (около $8 тыс.), сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 28 июля.

«Преступники насильно посадили 33-летнюю гражданку Беларуси в машину и начали требовать с нее деньги под надуманным предлогом. Неподалеку от концертного зала “Крокус Сити Холл” в Красногорске похитители пересадили свою жертву в другой автомобиль», — рассказали собеседники РенТВ.

Пострадавшую удалось освободить полицейским на 111 километре дороги «М4 Дон» в Московской области.

Похитителями оказались 26-летний и 37-летний жители Беларуси.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статьям о похищении и вымогательстве.