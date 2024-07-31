Двое мужчин похитили белоруску из отеля в Подмосковье

«Преступники насильно посадили 33-летнюю гражданку Беларуси в машину и начали требовать с нее деньги под надуманным предлогом. Неподалеку от концертного зала “Крокус Сити Холл” в Красногорске похитители пересадили свою жертву в другой автомобиль», — рассказали собеседники РенТВ.