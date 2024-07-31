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Омский суд огласил приговор создателю вебкам-студии и четырем моделям

Все пятеро получили условные сроки.

Источник: Комсомольская правда

В Омске суд огласил организатору вебкам-студии и четырем девушкам, принимавшим участие в онлайн-трансляциях для взрослых, за незаконное изготовление и распространение порнографии. Откровенные эфиры молодые омички вели в трех квартирах в центре Омска.

Деятельность вебкам-студии полицейские приостановили еще в феврале 2022 года. Тогда были задержаны два организатора и четыре сотрудницы. Уголовное дело в отношении второго куратора нелегального бизнеса было выделено в отдельное производство.

«Фигуранты проводили круглосуточные трансляции с участием молодых девушек для пользователей зарубежных интернет-сервисов. Необходимый персонал они находили в социальных сетях, предлагая кандидаткам высокодоходный заработок. А на собеседовании знакомили их с кругом обязанностей», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Куйбышевский районный суд приговорил организатора студии к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, трех девушек — к 2 годам 8 месяцам, еще одну — к 2 годам 6 месяцам. Все пятеро будут отбывать наказание условно.