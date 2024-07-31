Мужчина погиб при пожаре в Глубокском районе

Сообщение о пожаре в деревне Лепляне Глубокского района поступило спасателям в 6.16. Горел дом на улице Язепа Дроздовича.



Когда работники МЧС прибыли на место вызова, пламенем уже была охвачена кровля дома. Во время разведки спасатели обнаружили в горящей комнате на кровати труп хозяина. Мужчине было 58 лет.



Огнем уничтожена крыша и потолочное перекрытие, повреждены стены, имущество.



Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.