Сообщение о пожаре в деревне Лепляне Глубокского района поступило спасателям в 6.16. Горел дом на улице Язепа Дроздовича.
Когда работники МЧС прибыли на место вызова, пламенем уже была охвачена кровля дома. Во время разведки спасатели обнаружили в горящей комнате на кровати труп хозяина. Мужчине было 58 лет.
Огнем уничтожена крыша и потолочное перекрытие, повреждены стены, имущество.
Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.
Мужчина погиб при пожаре в Глубокском районе
31 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Глубокском районе 31 июля при пожаре погиб мужчина, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном УМЧС.
Сообщение о пожаре в деревне Лепляне Глубокского района поступило спасателям в 6.16. Горел дом на улице Язепа Дроздовича.