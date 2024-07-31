По предварительным данным, накануне, 30 июля, в Воронеже «Рено» сбил 13-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Авария произошла в 19:15 у дома № 130 по улице 45 Стрелковой Дивизии. В момент ДТП подросток переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. Пострадавшую на «скорой» увезли в больницу.