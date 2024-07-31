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В Воронеже «Рено» сбил 13-летнюю девочку

Пострадавшая переходила дорогу вне пешеходного перехода.

По предварительным данным, накануне, 30 июля, в Воронеже «Рено» сбил 13-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Авария произошла в 19:15 у дома № 130 по улице 45 Стрелковой Дивизии. В момент ДТП подросток переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. Пострадавшую на «скорой» увезли в больницу.

Сотрудники ГАИ призывают родителей обсуждать с детьми безопасные маршруты для прогулок, места для катания на самокате или велосипеде. Важно не забывать про использование средств пассивной защиты.