Из-за обрушения стены в ЗАГСе в Нижнем Новгороде погиб рабочий

При проведении ремонта в нижегородском ЗАГСе погиб рабочий. Трагедия произошла 30 июля. Об этом сообщили в главном управлении ЗАГС Нижегородской области.
Известно, что подрядная организация проводила ремонтные работы на цокольном этаже здания. Неожиданно там произошло обрушение стены, которая и накрыла мужчину. На место сразу прибыли службы быстрого реагирования, завал разобрали, но рабочий получил травмы несовместимые с жизнью. Спасти его не удалось. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сайт KP.RU писал, что спасатели завершили поисковые работы после прорыва дамбы в Карелии. Утром 31 июля было найдено тело третьего погибшего.