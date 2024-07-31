Из-за обрушения стены в ЗАГСе в Нижнем Новгороде погиб рабочий

Известно, что подрядная организация проводила ремонтные работы на цокольном этаже здания. Неожиданно там произошло обрушение стены, которая и накрыла мужчину. На место сразу прибыли службы быстрого реагирования, завал разобрали, но рабочий получил травмы несовместимые с жизнью. Спасти его не удалось. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.