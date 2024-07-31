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Из-за обрушения стены в ЗАГСе в Нижнем Новгороде погиб рабочий

Трагедия произошла 30 июля.

Источник: Комсомольская правда

При проведении ремонта в нижегородском ЗАГСе погиб рабочий. Трагедия произошла 30 июля. Об этом сообщили в главном управлении ЗАГС Нижегородской области.

Известно, что подрядная организация проводила ремонтные работы на цокольном этаже здания. Неожиданно там произошло обрушение стены, которая и накрыла мужчину. На место сразу прибыли службы быстрого реагирования, завал разобрали, но рабочий получил травмы несовместимые с жизнью. Спасти его не удалось. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сайт KP.RU писал, что спасатели завершили поисковые работы после прорыва дамбы в Карелии. Утром 31 июля было найдено тело третьего погибшего.

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