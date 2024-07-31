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Бывший министр транспорта Самарской области Иван Пивкин обжалует арест

В Самарском областном суде рассмотрят жалобу экс-министра транспорта Ивана Пивкина.

Источник: Комсомольская правда

Бывший министр транспорта Самарской области Иван Пивкин намерен обжаловать свой арест. Напомним, что главу минтранса региона задержали 21 июня 2024 года. На него завели уголовное дело о превышении полномочий. Позже экс-чиновника отправили под стражу до 20 августа.

— Жалоба Ивана Пивкина на арест будет рассмотрена 1 августа, — следует из информации на сайте Самарского областного суда.

Заседание суда, на котором Пивкина отправили под стражу, состоялось 22 июня. На нем экс-министр рассказал, что сокамерники научили его «входить в хату», и признался, что начал курить.

Сейчас врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области является Сергей Неретин.