Бывший министр транспорта Самарской области Иван Пивкин обжалует арест

Бывший министр транспорта Самарской области Иван Пивкин намерен обжаловать свой арест. Напомним, что главу минтранса региона задержали 21 июня 2024 года. На него завели уголовное дело о превышении полномочий. Позже экс-чиновника отправили под стражу до 20 августа.
— Жалоба Ивана Пивкина на арест будет рассмотрена 1 августа, — следует из информации на сайте Самарского областного суда.
Заседание суда, на котором Пивкина отправили под стражу, состоялось 22 июня. На нем экс-министр рассказал, что сокамерники научили его «входить в хату», и признался, что начал курить.
Сейчас врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области является Сергей Неретин.