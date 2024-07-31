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В Зеленоградске за один день спасены 22 человека

Все они купались в бушующем море, несмотря на запрет.

Во вторник, 30 июля, в Зеленоградске 22 утопающих спасли из бушующего моря спасатели. Данные приводят в администрации муниципалитеты.

«Отдыхающие входили в воду, не смотря на запрет, поднятые на спасательных вышках черные сигнальные флаги, аудиопредупреждения и требования спасателей выйти из воды», — прокомментировали в администрации.

Напомним, один человек в Зеленоградске вчера утонул. Им оказался 23-летний турист из Петрозаводска.

Также на пляже «Нептун» отец попытался спасти начавшего тонуть ребенка, и не справился с волнами. Обоих вытащили на берег спасатели.

МЧС