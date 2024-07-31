Против жителя Владивостока, насильно увезшего чужого ребенка, завели дело

ВЛАДИВОСТОК, 31 июл — РИА Новости. Уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего возбудили в отношении жителя Владивостока, который насильно увез на машине повздорившего с его дочерью мальчика, сообщает прокуратура Приморья.
Ранее краевая прокуратура сообщила о проведении проверки после распространения в соцсетях видеозаписи, где мужчина на автомобиле схватил ехавшего на самокате мальчика, силой посадил в машину и скрылся в неизвестном направлении. УМВД по Приморскому краю сообщило, что участники конфликта в правоохранительные органы не обращались. Сотрудники полиции установили личности участников инцидента, ими оказались местный житель 1983 года рождения и 9-летний мальчик. Со слов мужчины, он увез ребенка, желая проучить его после конфликта со своей 8-летней дочерью.
«Прокуратура Ленинского района города Владивостока признала законным возбуждение уголовного дела о незаконном лишении свободы по факту того, что житель Владивостока насильно поместил в машину обидчика дочери… В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения фигуранта», — говорится в сообщении.
Отмечается, что потерпевший мальчик в ходе конфликтной ситуации не пострадал, родителям о случившемся он не рассказал.