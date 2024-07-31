Нижегородцы за неделю перевели мошенникам 65 млн рублей

Потерпевшие стали жертвами преступных схем «звонок от службы безопасности банка», «окончание срока действия сим-карты» и предложений дополнительного заработка в интернете. Так, житель Дзержинска перевел мошенникам почти 2 млн руб. после звонка от якобы сотрудников правоохранительных органов, убедивших его оформить кредиты, чтобы избежать потери сбережений. Потерпевшего из Навишино уговорили сообщить код из смс-сообщения под предлогом окончания действия сим-карты, в результате он лишился доступа в личный кабинет сервиса «Госуслуги». Еще один нижегородец потерял 2,1 млн руб., желая заработать на инвестициях.