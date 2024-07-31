Еще год колонии добавили мужчине за стрельбу в военкомат в Усть-Илимске

26-летнему мужчине из Усть-Илимска добавили еще год колонии за стрельбу из автомата в военкомат. Теперь осужденный пробудет в колонии 20 лет. Об этом сообщили в апелляционном военном суде.
Совершил он преступление в сентябре 2022 года. Его признали виновным и приговорили к 19 годам, но после подачи апелляции приговор решили ужесточить.
Мужчину обвинили в совершении террористического акта, а также в незаконном изготовлении и хранении оружия. Как ранее сообщала КП-Иркутск, 26 сентября в ходе стрельбы пострадал военный комиссар Александр Елисеев. После этого стрелка сразу же задержали работники Росгвардии. Сейчас молодой человек включен в список экстремистов и террористов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в прокуратуре была завершена проверка, которая касалась схода вагона поезда в Братске.