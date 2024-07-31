Под Казанью молния попала в двух рабочих

На Татарстан обрушились ливни, град и грозы. Под Казанью в селе Столбище двое рабочих передвигались во время ненастья по открытому пространству. В них тут же ударила молния. Пострадавших в срочном порядке на «скорой» доставили в Республиканскую клиническую больницу (РКБ) в Казани.
«Один из пострадавших — 39-летний мужчина, сейчас находится в реанимации. Его состояние врачами оценивается как тяжелое. У пациента ожоги 1−2 степени 30 процентов поверхности тела. Второй пострадавший — 52-летний мужчина, поступил с жалобами на боль и онемение ног. Его поместили в отделение острого хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции. Он находится под наблюдением врачей. Они оценивают его состояние как удовлетворительное», — рассказали в РКБ.
Напомним, в Татарстане из-за ливней, гроз, сильного ветра и града объявлено штормовое предупреждение. Дожди в течение последних суток уже несколько раз топили Казань, на город также обрушился град величиной с перепелиное яйцо. В то же время в аэропорту Бегишево под Набережными Челнами смерч словно игрушки разметал несколько учебных самолетов и повредил хозяйственные постройки.