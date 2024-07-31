Бастрыкин взял на контроль ситуацию с истязанием школьницы в Самарской области

Председатель СКР Александр Бастрыкин вновь обратил внимание на Самарскую область. По всей видимости, его заинтересовала история, которая произошла в селе Тимашево Кинель-Черкасского района. Там подростки жестоко избили школьницу.
— В соцмедиа сообщается, что в Самарской области 13-летний подросток периодически причиняет телесные повреждения 11-летней девочке. По данному факту следственными органами СК России по Самарской области проводится процессуальная проверка по статье 117 УК РФ «Истязание», — сообщили в информационном центре СК России.
Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Колбасину предоставить подробный доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах. За исполнением поручения и ходом проверки проследит центральный аппарат ведомства.
Напомним, подростки решили «проучить» девочку за якобы оскорбление матери одного из них. Школьницу затащили в кусты, избили и заставили извиняться, записывая весь процесс на видео.