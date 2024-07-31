Два пешехода погибли в страшной аварии под Алматы

«В результате дорожно-транспортного происшествия оба пешехода скончались на месте. Водитель BMW получила телесные повреждения и была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Назначены все необходимые экспертные проверки, и ведется следствие для выяснения всех обстоятельств инцидента», — сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.