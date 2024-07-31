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Грузовик столкнулся с легковушкой на трассе в Хабаровском крае

Виновник аварии неправильно выбрал боковую дистанцию.

31 июля около 14:50 на 127-м километре дороги Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск произошло ДТП. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

40-летний водитель, управляя автомобилем «Исузу Форвард», ехал со стороны Комсомольска в направлении Хабаровска. Он неправильно выбрал безопасный боковой интервал при встречном разъезде и столкнулся со встречным автомобилем «Тойота Раум».

«Автомобиль “Тойота Раум” съехал с проезжей части в кювет по ходу движения. В результате ДТП 39-летний водитель получил травмы, его госпитализировали в медицинское учреждение», — рассказали в Госавтоинспекции по Комсомольскому району.