Грузовик столкнулся с легковушкой на трассе в Хабаровском крае

31 июля около 14:50 на 127-м километре дороги Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск произошло ДТП. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
40-летний водитель, управляя автомобилем «Исузу Форвард», ехал со стороны Комсомольска в направлении Хабаровска. Он неправильно выбрал безопасный боковой интервал при встречном разъезде и столкнулся со встречным автомобилем «Тойота Раум».
«Автомобиль “Тойота Раум” съехал с проезжей части в кювет по ходу движения. В результате ДТП 39-летний водитель получил травмы, его госпитализировали в медицинское учреждение», — рассказали в Госавтоинспекции по Комсомольскому району.