Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвич утонул в Ахтубе под Волгоградом

Столичный житель трагически погиб, приехав на отдых в Волгоградскую область. 51-летний мужчина утонул в реке Ахтубе на глазах у очевидцев.

Источник: Аргументы и факты

Происшествие случилось накануне на острове Зеленый среди бела дня. На берегу было множество отдыхающих, которые заметили, что один из купальщиков заплыл дальше остальных и внезапно исчез под водой.

Бросившиеся на помощь люди смогли вытащить москвича из реки, однако у них не получилось запустить его сердце, которое остановилось. Искусственное дыхание не помогло, сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на источник в экстренных службах. Ранее из Ахтубы достали утонувшего в СНТ «Дружба» молодого парня.