Москвич утонул в Ахтубе под Волгоградом

Бросившиеся на помощь люди смогли вытащить москвича из реки, однако у них не получилось запустить его сердце, которое остановилось. Искусственное дыхание не помогло, сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на источник в экстренных службах. Ранее из Ахтубы достали утонувшего в СНТ «Дружба» молодого парня.