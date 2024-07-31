Задержан мужчина, стрелявший на детской площадке в Колпино

Вечером 25 июля в полицию Колпинского района поступило заявление от местной жительницы, о том, что около 16:00 на детской площадке у дома 89 корпус 4 по улице Веры Слуцкой в Колпино неизвестный из пневматического пистолета выстрелил в сторону её 10-летней дочери.