Врач и преподаватель из Хабаровска перевели мошенникам больше семи миллионов

Потом ей позвонил лжеработник кредитного учреждения, который сказал, что неизвестные люди оформляют на ее имя крупные займы. Чтобы предотвратить мошеннические действия, он предложил ей проехать в банк, оформить кредиты и перевести наличность. Поверив этой информации, женщина выполнила все «рекомендации» аферистов и перевела три миллиона 635 тысяч кредитных денег.