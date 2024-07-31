Врач и преподаватель из Хабаровска перевели мошенникам больше семи миллионов

В Хабаровске жертвами мошенников стали врач и преподаватель учебного заведения. Аферисты использовали разные схемы, чтобы получить крупные суммы денег от доверчивых жителей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В УМВД России по Хабаровску обратилась потерпевшая, работающая врачом. Женщина рассказала, что ей позвонил якобы страховой агент и сообщил о необходимости замены медицинских полисов на новый формат, попросив передать код из смс-сообщения. После того, как она продиктовала код, ей стали приходить сообщения о взломе личного кабинета на портале «Госуслуг».
Потом ей позвонил лжеработник кредитного учреждения, который сказал, что неизвестные люди оформляют на ее имя крупные займы. Чтобы предотвратить мошеннические действия, он предложил ей проехать в банк, оформить кредиты и перевести наличность. Поверив этой информации, женщина выполнила все «рекомендации» аферистов и перевела три миллиона 635 тысяч кредитных денег.
В другом случае, преподавателю учебного заведения позвонил человек, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он рассказал, что на ее имя открыт счет в банке, на который поступают деньги для дальнейших переводов в недружественные страны.
Следуя инструкциям афериста, женщина оформила кредиты на сумму три миллиона 700 тысяч рублей и перевела эти средства через банкомат на неизвестные счета.
По данным случаям заведены уголовные дела по статье УК РФ «Мошенничество».