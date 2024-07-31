«Смертельная ревность»: омич на почве ревности убил своего знакомого за общение с его женой

Омич пошел в дом к своим знакомым, где находилась его жена. На почве ревности он убил хозяина дома. Родственница потерпевшего обратилась в полицию.
Как установило следствие, 54-летний омич днем 4 июня пришел в дом на улице Степная в поселке Северно-Любинский в пьяном состоянии. Там вместе с его двумя знакомыми находилась его жена. Между компанией возникла ссора на почве ревности. Тогда омич ударил в грудь заранее принесенным с собой ножом 48-летнего хозяина дома.
От полученных травм потерпевший скончался на месте. Родственница погибшего обратилась в полицию после рассказа одной из очевидцев преступления, которая ей приходилась знакомой.
Мужчина признал свою вину полностью. На него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («убийство»).
У следствия достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу.