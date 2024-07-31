«Смертельная ревность»: омич на почве ревности убил своего знакомого за общение с его женой

Как установило следствие, 54-летний омич днем 4 июня пришел в дом на улице Степная в поселке Северно-Любинский в пьяном состоянии. Там вместе с его двумя знакомыми находилась его жена. Между компанией возникла ссора на почве ревности. Тогда омич ударил в грудь заранее принесенным с собой ножом 48-летнего хозяина дома.