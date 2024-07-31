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Сына экс-судьи московского арбитража Кондрата приговорили к 20 годам колонии

Московский областной суд признал виновным Николая Кондрата, сына бывшей судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат, в организации убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и попытке организации убийств (ч. 1 и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ему назначили наказание в виде 20 лет колонии строгого режима. Такой срок лишения свободы запрашивало гособвинение.

Источник: Reuters

По версии следствия, осенью 2020 года Николай Кондрат заказал убийство своего личного водителя Кирилла Игитханяна. Помимо убийства водителя, как указано в деле, Николай Кондрат планировал в 2020 году еще три: двух бизнесменов — конкурентов его девушки по бизнесу, а также судьи арбитражного суда Москвы Елены Махалкиной.

Сообщником Николая Кондрата следствие считает Григория Воскресенского. Согласно материалам дела, за 80 тыс. руб. он обещал помочь спрятать тело водителя. Гособвинение потребовало назначить ему 11 лет заключения. Мособлсуд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима. Ни Кондрат, ни Воскресенский вину не признали.

Николай Кондрат — сын экс-замгенпрокурора России Ивана Кондрата и бывшей судьи московского арбитража Елены Кондрат. В 2023 году Елена Кондрат была приговорена к девяти годам колонии за посредничество во взяточничестве.