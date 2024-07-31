Сына экс-судьи московского арбитража Кондрата приговорили к 20 годам колонии

По версии следствия, осенью 2020 года Николай Кондрат заказал убийство своего личного водителя Кирилла Игитханяна. Помимо убийства водителя, как указано в деле, Николай Кондрат планировал в 2020 году еще три: двух бизнесменов — конкурентов его девушки по бизнесу, а также судьи арбитражного суда Москвы Елены Махалкиной.