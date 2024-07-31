Сына экс-судьи московского арбитража Кондрата приговорили к 20 годам колонии

По версии следствия, осенью 2020 года Николай Кондрат заказал убийство своего личного водителя Кирилла Игитханяна. Помимо убийства водителя, как указано в деле, Николай Кондрат планировал в 2020 году еще три: двух бизнесменов — конкурентов его девушки по бизнесу, а также судьи арбитражного суда Москвы Елены Махалкиной.
Сообщником Николая Кондрата следствие считает Григория Воскресенского. Согласно материалам дела, за 80 тыс. руб. он обещал помочь спрятать тело водителя. Гособвинение потребовало назначить ему 11 лет заключения. Мособлсуд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима. Ни Кондрат, ни Воскресенский вину не признали.
Николай Кондрат — сын экс-замгенпрокурора России Ивана Кондрата и бывшей судьи московского арбитража Елены Кондрат. В 2023 году Елена Кондрат была приговорена к девяти годам колонии за посредничество во взяточничестве.