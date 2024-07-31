ВСУ в зоне группировки «Юг» в ДНР потеряли до 710 военных и танк Leopard

По данным МО РФ, противник потерял до 710 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, бронетранспортер М113 производства США, три 155-мм гаубицы М777 производства США, два автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, 152-мм гаубицу Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, две станции РЭБ «Анклав-Н». За сутки уничтожены три склада боеприпасов.