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Группировка «Север» за сутки нанесла поражение пяти бригадам ВСУ

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Группировка войск «Север» нанесла поражение пяти бригадам противника в Харьковской области, отразила две контратаки за сутки. Потери ВСУ составили до 350 военных, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 82-й штурмовой, 92-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Тихое, Липцы, Старица и Волчанск Харьковской области. В течение прошедших суток отражены две контратаки штурмовых групп противника», — сообщили там.

По данным МО РФ, ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, боевую бронированную машину HMMWV производства США, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, 100-миллиметровую пушку «Рапира», уничтожен склад боеприпасов.