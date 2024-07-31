Группировка «Север» за сутки нанесла поражение пяти бригадам ВСУ

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 82-й штурмовой, 92-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Тихое, Липцы, Старица и Волчанск Харьковской области. В течение прошедших суток отражены две контратаки штурмовых групп противника», — сообщили там.