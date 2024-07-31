Средства ПВО РФ за сутки сбили два снаряда HIMARS

В ведомстве отметили, что всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожены 631 самолет, 278 вертолетов, 28 734 беспилотных летательных аппарата, 556 зенитных ракетных комплексов, 16 732 танка и других боевых бронированных машин, 1 393 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12 597 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 24 225 единиц специальной военной автомобильной техники противника.