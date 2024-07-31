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Группировки «Восток» улучшила положение по переднему краю

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Украинские вооруженные силы понесли потери до 150 военнослужащих и двух 155-мм самоходных артиллерийских установок Krab польского производства и Paladin производства США в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщило в среду Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 116-й механизированной бригады ВСУ, 108-й, 120-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Ровнополь, Великая Новоселка, Водяное Донецкой народной республики и Зализничное Запорожской области», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что ВСУ также понесли потери до 150 военнослужащих, лишились двух боевых бронированных машин, шести автомобилей и 152-мм гаубицы Д-20.