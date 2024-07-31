Группировки «Восток» улучшила положение по переднему краю

«Подразделения группировки войск “Восток” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 116-й механизированной бригады ВСУ, 108-й, 120-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Ровнополь, Великая Новоселка, Водяное Донецкой народной республики и Зализничное Запорожской области», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве уточнили, что ВСУ также понесли потери до 150 военнослужащих, лишились двух боевых бронированных машин, шести автомобилей и 152-мм гаубицы Д-20.