Группировки «Восток» улучшила положение по переднему краю

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Украинские вооруженные силы понесли потери до 150 военнослужащих и двух 155-мм самоходных артиллерийских установок Krab польского производства и Paladin производства США в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщило в среду Минобороны РФ.