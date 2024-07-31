Группировка «Центр» отразила три контратаки ВСУ

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки «Центр» продолжили продвижение в западном направлении, а также нанесли поражение украинским формированиям и отразили три контратаки, потери Киева составили до 350 военных, сообщило в среду Минобороны РФ.