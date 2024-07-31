Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка «Центр» отразила три контратаки ВСУ

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки «Центр» продолжили продвижение в западном направлении, а также нанесли поражение украинским формированиям и отразили три контратаки, потери Киева составили до 350 военных, сообщило в среду Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в западном направлении, нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 47-й, 53-й механизированных, 151-й мотопехотной бригад ВСУ и 111-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Желанное, Новгородское, Гродовка и Воздвиженка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Кроме того, были отражены три контратаки штурмовых групп противника.

«ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, танк, бронетранспортер, 152 мм гаубицу “Мста-Б”, пять 122 мм гаубиц Д-30, 105 мм орудие М119 производства США, 100 мм пушку “Рапира”, — добавили в МО РФ.