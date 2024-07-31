Группировка «Центр» отразила три контратаки ВСУ

«Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в западном направлении, нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 47-й, 53-й механизированных, 151-й мотопехотной бригад ВСУ и 111-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Желанное, Новгородское, Гродовка и Воздвиженка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, были отражены три контратаки штурмовых групп противника.
«ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, танк, бронетранспортер, 152 мм гаубицу “Мста-Б”, пять 122 мм гаубиц Д-30, 105 мм орудие М119 производства США, 100 мм пушку “Рапира”, — добавили в МО РФ.