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Три авто столкнулись на улице Кубяка в Хабаровске

Водители оформили ДТП самостоятельно.

В ходе мониторинга Сети интернет сотрудники полиции обнаружили информацию о ДТП в Хабаровске. Авария произошла в районе дома № 17 по улице Кубяка. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

ДТП произошло с участием трех автомобилей. По имеющимся данным, водители оформили аварию самостоятельно, без привлечения сотрудников ГИБДД.

«В результате аварии никто не пострадал, происшествие обошлось без жертв и серьезных повреждений», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.

Сотрудники полиции призывают водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

Так, сегодня на 127-м километре дороги Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск водитель «Исузу Форвард» неправильно выбрал боковую дистанцию при встречном разъезде и столкнулся с автомобилем «Тойота Раум». В результате столкновения «Тойота» съехала в кювет. Водитель легковушки пострадал.