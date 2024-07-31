Три авто столкнулись на улице Кубяка в Хабаровске

Так, сегодня на 127-м километре дороги Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск водитель «Исузу Форвард» неправильно выбрал боковую дистанцию при встречном разъезде и столкнулся с автомобилем «Тойота Раум». В результате столкновения «Тойота» съехала в кювет. Водитель легковушки пострадал.