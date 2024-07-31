Украинца арестовали по подозрению в шпионаже в Петербурге

Об аресте Ильи Бондарчука 31 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Ему вменяют шпионаж (ст. 276 УК). Согласно материалам следствия, Бондарчук добровольно согласился работать с сотрудником Службы безопасности Украины в прошлом году. Он должен был собирать и передавать информацию о госучреждениях и органах власти Петербурга и Ленобласти. При этом, по мнению следствия, собранные фигурантом сведения могли угрожать безопасности России.