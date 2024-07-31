Путин увеличил разовую выплату для участников СВО до 400 тыс. рублей

Путин подписал указ об увеличении вдвое единовременной выплаты участникам СВО, которые заключат контракт с Минобороны с 1 августа до 31 декабря. Она составит 400 тыс. рублей. Власти нескольких регионов уже увеличили размер единовременной выплаты контрактникам: в Ростовской области обещают 1,2 млн рублей, а в Москве — 1,9 млн рублей. На сотни тысяч вырос размер выплаты в Санкт-Петербурге. Сколько платят военным за заключение контракта в регионах России — в материале «Газеты.Ru».