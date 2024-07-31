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Краснов: теракты в «Крокусе» и Дагестане показали просчеты органов власти

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Произошедшие в 2024 году теракты в «Крокус сити холле» и в Дагестане показали просчеты органов власти в отношении антитеррористической защиты, требуется иной уровень проверок. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов, проводя оперативное совещание по подведению итогов работы органов прокуратуры в первом полугодии 2024 года, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

«Совершением террористических актов в Московской области, Республике Дагестан брошен вызов правоохранительной системе, всему российскому обществу», — заявил генпрокурор.

«Во многом это стало возможным вследствие допущенных просчетов со стороны уполномоченных органов власти, что требует от нас принципиально другого уровня проведения проверок и реагирования в сфере противодействия терроризму», — подчеркнул он.

23 июня группа террористов напала на два православных храма и две синагоги в Дербенте и Махачкале. Среди жертв и пострадавших были работники правоохранительных органов и гражданские лица. По данным Национального антитеррористического комитета, нейтрализованы пятеро нападавших боевиков.

Прокуратура