Краснов: теракты в «Крокусе» и Дагестане показали просчеты органов власти

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Произошедшие в 2024 году теракты в «Крокус сити холле» и в Дагестане показали просчеты органов власти в отношении антитеррористической защиты, требуется иной уровень проверок. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов, проводя оперативное совещание по подведению итогов работы органов прокуратуры в первом полугодии 2024 года, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.