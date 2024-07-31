Краснов: теракты в «Крокусе» и Дагестане показали просчеты органов власти

«Совершением террористических актов в Московской области, Республике Дагестан брошен вызов правоохранительной системе, всему российскому обществу», — заявил генпрокурор.
«Во многом это стало возможным вследствие допущенных просчетов со стороны уполномоченных органов власти, что требует от нас принципиально другого уровня проведения проверок и реагирования в сфере противодействия терроризму», — подчеркнул он.
23 июня группа террористов напала на два православных храма и две синагоги в Дербенте и Махачкале. Среди жертв и пострадавших были работники правоохранительных органов и гражданские лица. По данным Национального антитеррористического комитета, нейтрализованы пятеро нападавших боевиков.