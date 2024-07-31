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Туриста из Китая спасли от падения с горы на Байкале

Мужчина повис на крутом склоне.

Источник: соцсети

30 июля турист, приехавший в Иркутскую область из Китая, сорвался с тропы на озере Байкал. Он повис на крутом склоне горы в районе мыса Сытый. Но, к счастью, иностранца вовремя удалось спасти. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России».

— Спасатели Никольского поисково-спасательного подразделения Байкальского отряда нашли мужчину, с применением альпинистского снаряжения подняли его со склона на тропу, — рассказали в пресс-службе отряда.

Затем мужчину сопроводили по безопасному маршруту на берег, после чего посадили на катер. По воде его отправили в поселок Листвянка Иркутской области.

туризм и отдых