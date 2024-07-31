Туриста из Китая спасли от падения с горы на Байкале

30 июля турист, приехавший в Иркутскую область из Китая, сорвался с тропы на озере Байкал. Он повис на крутом склоне горы в районе мыса Сытый. Но, к счастью, иностранца вовремя удалось спасти. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России».