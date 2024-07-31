После пожара в ТЦ «Лоцман» в Симферополе завели уголовное дело: задержан директор батутного центра

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в 20.25 30 июля на улице Севастопольской. В торговом центре «Лоцман» загорелся третий этаж. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. В МЧС отметили, что частично обрушилась кровля. Из здания эвакуировали около 130 человек. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. В 1.45 было ликвидировано открытое горение. Позднее стало известно, что пожар полностью потушили. На месте происшествия работали 133 человека и 53 единицы техники. Отмечалось, что по факту пожара прокуратура начала проводить проверку.