После пожара в ТЦ «Лоцман» в Симферополе завели уголовное дело: задержан директор батутного центра

После пожара в торговом центре «Лоцман» в Симферополе задержали директора батутного центра, на него заведено уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Как сообщалось ранее, инцидент произошел в 20.25 30 июля на улице Севастопольской. В торговом центре «Лоцман» загорелся третий этаж. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. В МЧС отметили, что частично обрушилась кровля. Из здания эвакуировали около 130 человек. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. В 1.45 было ликвидировано открытое горение. Позднее стало известно, что пожар полностью потушили. На месте происшествия работали 133 человека и 53 единицы техники. Отмечалось, что по факту пожара прокуратура начала проводить проверку.
В СК отметили, что в детском батутном центре, который находился на третьем этаже, выполнялись строительно-ремонтные работы. При этом использовалась шлифовальная машинка. Искры от болгарки попали на детские поролоновые кубы, которые не были ограждены. Из-за этого и начался пожар.
«Сегодня следователем по подозрению в организации и выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей, задержан директор батутного центра», — отметили в СК.
Сотрудники ведомство устанавливают обстоятельства эвакуации людей, работы систем оповещения, а также доступности эвакуационных выходов. Ход расследует контролирует прокуратура. Надзорное ведомство проверяет, как соблюдались требования пожарной безопасности при организации торговой деятельности.