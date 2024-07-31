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Мошенники придумали новую обманную схему в Приангарье

Теперь аферисты просят подтвердить участие в судебном процессе.

Источник: Комсомольская правда

Аферисты придумали новую схему обмана людей, которые являются участникам судебных заседаний. В Иркутской области был зафиксирован случай, где обманщики пытались получить доступ к личному кабинету портала «Госуслуг». Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском областном суде.

Один из участников судебного заседания рассказал в Октябрьском районном суде Иркутской области, что перед слушанием ему поступил телефонный звонок от мошенников.

— Злоумышленник, представившись сотрудником суда, попросил предоставить данные доступа к личному кабинету от портала «Госуслуг» с целью направления судебной повестки, — рассказали в пресс-службе суда.

Ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать в телефонном разговоре свои персональные данные и отправленные пароли для подтверждения действий.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 60-летняя жительница Иркутской области перевела мошенникам более 1,5 миллионов рублей.