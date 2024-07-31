Мошенники придумали новую обманную схему в Приангарье

Аферисты придумали новую схему обмана людей, которые являются участникам судебных заседаний. В Иркутской области был зафиксирован случай, где обманщики пытались получить доступ к личному кабинету портала «Госуслуг». Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском областном суде.