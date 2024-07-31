Мотоциклист сбил пешехода и врезался в авто в Павлодаре

Мотоцикл водворили на коммунальную стоянку. Проводится проверка. Ранее в Павлодаре автомобиль сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу на пересечении улиц Машхура Жусупа и Толстого. Она попала в больницу с травмами. Автомашину «ГАЗель» водворили на штрафстоянку. Проводится проверка. Также на улице Академика Чокина в Павлодаре на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль «ВАЗ-21114» совершил наезд на 19-летнюю девушку. Ей понадобилась медицинская помощь. Машину забрали на спецстоянку.