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Мотоциклист сбил пешехода и врезался в авто в Павлодаре

В Павлодаре мотоциклист совершил наезд на пешехода, после чего они оба оказались в больнице. Также в ДТП пострадал легковой автомобиль, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 30 июля водитель мотоцикла марки Kawasaki, двигаясь по улице Торайгырова, совершил наезд на пешехода, после мототранспорт продолжил движение и совершил столкновение с автомашиной Chevrolet Cruze.

«В результате ДТП водитель мотоцикла и пешеход госпитализированы в больницу», — рассказали в ДП Павлодарской области.

Мотоцикл водворили на коммунальную стоянку. Проводится проверка. Ранее в Павлодаре автомобиль сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу на пересечении улиц Машхура Жусупа и Толстого. Она попала в больницу с травмами. Автомашину «ГАЗель» водворили на штрафстоянку. Проводится проверка. Также на улице Академика Чокина в Павлодаре на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль «ВАЗ-21114» совершил наезд на 19-летнюю девушку. Ей понадобилась медицинская помощь. Машину забрали на спецстоянку.