Казахстанцев предупредили о похищении денег с банковских карт

Полицейские рассказали о новой мошеннической схеме.
«Согласно мошеннической схеме, они, представляясь сотрудниками КНБ, сообщают о том, что выявлен факт финансирования террористических организаций через банковские счета, и затем путем запугивания просят перевести деньги на подставные банковские счета либо передать наличные в руки якобы сотруднику правоохранительных органов», — предупредили полицейские.
Казахстанцев попросили быть внимательными, не вступать в диалог с неизвестными и ни в коем случае не переводить деньги на неизвестные банковские счета и не передавать посторонним лицам. О подобных обращениях следует сообщать в полицию.
В Астане в этом году зарегистрировали 2500 фактов интернет-мошенничества, раскрыли 505 уголовных правонарушений. Ущерб, причиненный гражданам, полиция оценивает в 2 миллиарда тенге.