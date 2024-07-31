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Казахстанцев предупредили о похищении денег с банковских карт

Полиция Астаны обратилась к казахстанцев по поводу безопасности их банковских счетов, передает Tengrinews.kz.

Полицейские рассказали о новой мошеннической схеме.

«Согласно мошеннической схеме, они, представляясь сотрудниками КНБ, сообщают о том, что выявлен факт финансирования террористических организаций через банковские счета, и затем путем запугивания просят перевести деньги на подставные банковские счета либо передать наличные в руки якобы сотруднику правоохранительных органов», — предупредили полицейские.

Казахстанцев попросили быть внимательными, не вступать в диалог с неизвестными и ни в коем случае не переводить деньги на неизвестные банковские счета и не передавать посторонним лицам. О подобных обращениях следует сообщать в полицию.

В Астане в этом году зарегистрировали 2500 фактов интернет-мошенничества, раскрыли 505 уголовных правонарушений. Ущерб, причиненный гражданам, полиция оценивает в 2 миллиарда тенге.