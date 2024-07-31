Эксперт прокомментировал ЧП с рухнувшим под Воронежем лифтом с людьми

ЧП с рухнувшим в новоусманском ЖК «Бабяково» лифтом с матерью и маленьким ребёнком прокомментировал эксперт, директор «Первой лифтовой ассоциации» России Юрий Клюшнев.
Происшествие случилось на бульваре Художников, 2 В. Пассажиры не пострадали благодаря системе экстренной остановки лифта. Интересно, что обслуживающая дом УК «Альянс» и компания-застройщик «Инстеп» заявляют, что падения не было, лифт работал исправно.
Клюшнев считает, что такими высказываниями УК вводит людей в заблуждение:
«Современная система управления лифтом оснащена источником бесперебойного питания, который позволяет довести кабину до точной остановки, открыть дверь и выпустить пассажиров. В данной ситуации система не сработала, и лифт сел на ловители. Это говорит о неисполнении своих обязательств управляющей компанией и специализированной организацией в рамках технического обслуживания и безопасной эксплуатации лифтов».
Отметим, что жильцы дома неоднократно жаловались на неработающие лифты. По их словам, проблемы возникают из-за перепадов напряжения и сквозняков. Юрий Клюшнев сказал, что на деле эти факторы можно нивелировать. Перепады напряжения могут устранить квалифицированные специалисты.
«Что касается сквозняков, то действительно в высотных зданиях проблема сквозняков внутри шахты лифта существует, и порой она осложняет закрытие дверей. Тем не менее, есть возможность регулировки дверей таким образом, чтобы они могли сопротивляться любым сквознякам. Знаю по собственному опыту, как решаются проблемы со сквозняками в 56-этажном здании. Это вопрос желания специализированной организации и управляющей компании решить проблему», — добавил эксперт.