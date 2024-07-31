Эксперт прокомментировал ЧП с рухнувшим под Воронежем лифтом с людьми

«Что касается сквозняков, то действительно в высотных зданиях проблема сквозняков внутри шахты лифта существует, и порой она осложняет закрытие дверей. Тем не менее, есть возможность регулировки дверей таким образом, чтобы они могли сопротивляться любым сквознякам. Знаю по собственному опыту, как решаются проблемы со сквозняками в 56-этажном здании. Это вопрос желания специализированной организации и управляющей компании решить проблему», — добавил эксперт.