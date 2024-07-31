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Продал дом за 10 тысяч евро, а преступники узнали об этом: В Молдове задержали двух подозреваемых — нанесли 40 ударов молотком по голове, а тело сожгли

Задержанные помещены под стражу на 30 суток, расследование продолжается.

Источник: Полиция

Полиция задержала двоих мужчин, подозреваемых в убийстве 59-летнего жителя села Ивановка Хынчештского района.

Преступление произошло в ноябре 2019 года. Обгоревший труп сельчанина нашли в его доме. На голове погибшего было более 40 ран, удары наносили молотком. Затем тело сожгли.

Погибший продал дом за 10 тысяч евро. Прознавшие об этом преступники ворвались в дом и потребовали от жертвы отдать деньги. Удалось это или нет — неясно.

Тело обнаружил сосед погибшего — он не отвечал на звонки, в том числе сотрудников магазинов, которыми владел. Мужчина жил один после того, как несколько лет назад его жена умерла. Детей у них не было.

Оба подозреваемых в убийстве имеют судимости за различные правонарушения. Задержанные помещены под стражу на 30 суток, расследование продолжается.