Продал дом за 10 тысяч евро, а преступники узнали об этом: В Молдове задержали двух подозреваемых — нанесли 40 ударов молотком по голове, а тело сожгли

Полиция задержала двоих мужчин, подозреваемых в убийстве 59-летнего жителя села Ивановка Хынчештского района.
Преступление произошло в ноябре 2019 года. Обгоревший труп сельчанина нашли в его доме. На голове погибшего было более 40 ран, удары наносили молотком. Затем тело сожгли.
Погибший продал дом за 10 тысяч евро. Прознавшие об этом преступники ворвались в дом и потребовали от жертвы отдать деньги. Удалось это или нет — неясно.
Тело обнаружил сосед погибшего — он не отвечал на звонки, в том числе сотрудников магазинов, которыми владел. Мужчина жил один после того, как несколько лет назад его жена умерла. Детей у них не было.
Оба подозреваемых в убийстве имеют судимости за различные правонарушения. Задержанные помещены под стражу на 30 суток, расследование продолжается.