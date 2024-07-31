В Пермском крае количество фальшивых денег уменьшилось в два раза

«В первом полугодии 2024 года на территории Прикамья банки выявили и изъяли из обращения 13 российских денежных знаков с признаками подделки. Их общая сумма составила 44 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных фальшивых банкнот и объем нанесенного ущерба уменьшились почти в два раза» — сообщили представители банка.
Самый большой процент фальшивых денег идет из сферы торговли. Самой «популярной» подделкой остается банкнота номиналом 5000 рублей. В этом году их было изъято 7 штук, а в прошлом году — 14.