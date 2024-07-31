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В Пермском крае количество фальшивых денег уменьшилось в два раза

В первой половине 2024 года количество фальшивых денег на территории региона уменьшилось вдвое. Об это информирует отделение Банка России по Пермскому краю.

«В первом полугодии 2024 года на территории Прикамья банки выявили и изъяли из обращения 13 российских денежных знаков с признаками подделки. Их общая сумма составила 44 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных фальшивых банкнот и объем нанесенного ущерба уменьшились почти в два раза» — сообщили представители банка.

Самый большой процент фальшивых денег идет из сферы торговли. Самой «популярной» подделкой остается банкнота номиналом 5000 рублей. В этом году их было изъято 7 штук, а в прошлом году — 14.