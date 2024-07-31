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В Новосибирске будут судить мигранта за убийство 17-летней давности

В Новосибирске будут судить иностранного гражданина, который совершил тяжкое преступление 17 лет назад.

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Отмечается, что в мае 2007 года на территории Первомайского района Новосибирска в квартире обнаружили мужчину с ножевыми ранениями, от которых он вскоре скончался в медицинском учреждении.

Подозреваемый был объявлен в розыск. В феврале текущего года появилась информация о том, что разыскиваемый пересек границу в Алтайском крае.

Подозреваемый, который 17 лет скрывался от уголовного преследования, был этапирован в Новосибирск. Следствие установило, что во время ссоры гражданин Узбекистана ударил 45-летнего новосибирца ножом.

По данному факту возбуждено уголовное дело.