В Новосибирске будут судить мигранта за убийство 17-летней давности

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
Отмечается, что в мае 2007 года на территории Первомайского района Новосибирска в квартире обнаружили мужчину с ножевыми ранениями, от которых он вскоре скончался в медицинском учреждении.
Подозреваемый был объявлен в розыск. В феврале текущего года появилась информация о том, что разыскиваемый пересек границу в Алтайском крае.
Подозреваемый, который 17 лет скрывался от уголовного преследования, был этапирован в Новосибирск. Следствие установило, что во время ссоры гражданин Узбекистана ударил 45-летнего новосибирца ножом.
По данному факту возбуждено уголовное дело.