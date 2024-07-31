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В Перми мужчина избил пенсионера из-за пакета с продуктами

Пермяк напал на 84-летнего пенсионера из-за нарезки и бутылки лимонада.

ПЕРМЬ, 31 июл — РИА Новости. Пермяк избил 84-летнего пенсионера из-за пакета с продуктами, нападавший задержан, возбуждено дело о грабеже, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным полиции, в Перми на улице Моторостроителей (микрорайон Крохалево) мужчина напал на пенсионера, несколько раз ударил его и отобрал продукты.

На кадрах с камер видеонаблюдения по лестнице в доме поднимается дедушка, у него в руках сумка и зеленый пакет с продуктами. Сзади подлетает мужчина примерно 50 лет и пытается вырвать кулек. Пенсионер не отдает продукты, тогда нападавший бьет его в челюсть. Далее на входе в лифт он несколько раз пинает лежащего на полу дедушку, пакет рвется, злоумышленник подбирает продукты, кладет под мышку и уходит. В соцсетях после ЧП пользователи писали, что в кульке лежали нарезка и бутылка лимонада.

По информации правоохранителей, потерпевший долгое время не мог самостоятельно подняться и продолжал лежать в створе лифта, пока ему не помогли встать жители дома.

«Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый житель краевого центра. Возбуждено дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж)», — написала Волк в своем Telegram-канале.

Сейчас фигурант находится в изоляторе временного содержания.