В Перми мужчина избил пенсионера из-за пакета с продуктами

На кадрах с камер видеонаблюдения по лестнице в доме поднимается дедушка, у него в руках сумка и зеленый пакет с продуктами. Сзади подлетает мужчина примерно 50 лет и пытается вырвать кулек. Пенсионер не отдает продукты, тогда нападавший бьет его в челюсть. Далее на входе в лифт он несколько раз пинает лежащего на полу дедушку, пакет рвется, злоумышленник подбирает продукты, кладет под мышку и уходит. В соцсетях после ЧП пользователи писали, что в кульке лежали нарезка и бутылка лимонада.