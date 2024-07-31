Их уничтожение прошло накануне, 30 июля, на специальной подрывной площадке в Каширском районе области. Ранее специалисты обнаружили на территории Воронежской области 34 неразорвавшиеся мины. Среди них, например, были 17 минометных мин диаметром 50 мм, 9 минометных мин диаметром 81 мм и 8 мин диаметром 82 мм.
Еще два боеприпаса уничтожили под Воронежем спасатели
Воронежские сотрудники МЧС уничтожили под Воронежем еще два неразорвавшихся боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло в штатном режиме. Под землей в Острогожском районе области были найдены один артиллерийский снаряд диаметром 86 мм, а также минометная мина диаметром 82 мм.