Еще два боеприпаса уничтожили под Воронежем спасатели

Воронежские сотрудники МЧС уничтожили под Воронежем еще два неразорвавшихся боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло в штатном режиме. Под землей в Острогожском районе области были найдены один артиллерийский снаряд диаметром 86 мм, а также минометная мина диаметром 82 мм.