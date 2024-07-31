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В Евпатории пятый день тушат полигон ТБО

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. На полигоне твердых бытовых отходов в Евпатории, где 27 июля начался пожар, пятый день продолжается тление, сообщил в среду глава администрации города Александр Юрьев.

«Продолжается работа по пересыпке грунтом очагов тления», — написал Юрьев в своем Telegram-канале по итогам совещания с руководством муниципального предприятия, управляющего полигоном.

Глава города напомнил, что евпаторийский полигон планируют рекультивировать, в числе других шести аналогичных территорий в разных регионах Крыма, которые заменят экотехнопарками по переработке и утилизации мусора. По его словам, полигон в Евпатории должен быть закрыт до 1 января 2026 года, сейчас готовится проектно-сметная документация.

Большой пожар на евпаторийском полигоне ТБО начался в ночь на 27 июля. До этого, 17 июля на евпаторийском полигоне также случился пожар. Его удалось ликвидировать на следующий день. Тогда в тушении пожара было задействовано 24 единицы техники. В июле из-за аномально жаркой погоды в Крыму выросло число пожаров.

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