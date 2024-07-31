В Евпатории пятый день тушат полигон ТБО

Большой пожар на евпаторийском полигоне ТБО начался в ночь на 27 июля. До этого, 17 июля на евпаторийском полигоне также случился пожар. Его удалось ликвидировать на следующий день. Тогда в тушении пожара было задействовано 24 единицы техники. В июле из-за аномально жаркой погоды в Крыму выросло число пожаров.