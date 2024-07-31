Владелец сети фитнес-клубов попал под следствие за неуплату налогов

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Владелец сети фитнес-клубов в Гродно и Минске подозревается в уклонении от уплаты более полумиллиона рублей налогов, сообщили в Комитете государственного контроля.
Сотрудники финансовой милиции Гродненской области пресекли деятельность минской фирмы за неуплату налогов.
«В ходе проверки было установлено, что владелец компании, чтобы платить налоги по упрощенной схеме, дополнительно зарегистрировал в Минске еще пять подконтрольных компаний», — рассказали в КГК.
Между ними он фиктивно распределял получаемую основной фирмой выручку, отметили в госконтроле.
В результате в течение трех лет организация недоплатила более 580 тысяч рублей в счет налогов. В отношении владельца сети фитнес-клубов возбудили уголовное дело.
«Во время обысков изъяты документы, носители информации, черновые записи, которые указывают на противоправную деятельность владельца сети фитнес-клубов», — отметили в КГК.
В офисе фирмы обнаружены финансовые документы о деятельности всех подконтрольных компаний.
На имущество подозреваемого наложен арест, идет предварительное следствие, сказали в КГК.